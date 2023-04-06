Как рассказал в комментарии 24 Канала банкир Антон Куренный, на это сразу несколько причин. Среди них начало посевной кампании, через которое люди начали переводить долларовые сбережения в гривну, а также излишек предложения валюты на наличном рынке.

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Антон Куренный Дилер департамента глобальных рынков ОТП Банка Есть несколько причин, в том числе начало аграрного сезона, снижение спроса из-за валютных депозитов, дефицит наличной гривны. Также это связывают с закрытием "онлайн-казино", которое влияло на валютный рынок, и уменьшением теневого рынка на 25-35%, что также ослабило давление на валюту.

Может ли курс в обменниках опуститься ниже официального

По мнению банкира Германа Марченко, такое развитие событий возможно.

Германа Марченко Директор департамента казначейства Акционерного общества "КОМИНБАНК" Наличный курс доллара на время может опуститься ниже официального и Национальный Банк будет откупать валюту в свои резервы. При стабильных условиях, сложившихся в экономике за последние 4 – 5 месяцев, официальный курс может быть пересмотрен.

По прогнозу эксперта, в перспективе 1-1,5 месяца курс доллара опустится ниже 37 гривен.