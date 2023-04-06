Як розповів у коментарі 24 Каналу банкір Антон Курінний, на це є одразу кілька причин. Серед них початок посівної кампанії, через який люди почали переводити доларові заощадження у гривню, а також надлишок пропозиції валюти на готівковому ринку.

Цікаво Обвал долара: чи може курс в обмінниках опуститися нижче офіційного

Антон Курінний Дилер департаменту глобальних ринків ОТП Банку Є кілька причин, серед них початок аграрного сезону, зниження попиту через валютні депозити, дефіцит готівкової гривні. Також це пов’язують із закриттям "онлайн-казино", які впливали на валютний ринок, та зменшенням тіньового ринку на 25-35%, що також послабило тиск на валюту.

Чи може курс в обмінниках опуститися нижче офіційного

На думку банкіра Германа Марченко, такий розвиток подій можливий.

Германа Марченко Директор департаменту казначейства Акціонерного Товариства "КОМІНБАНК" Готівковий курс долара на деякий час може опуститися нижче офіційного і Національний Банк буде відкуповувати валюту у свої резерви. За стабільних умов, які склалися в економіці в останні 4 – 5 місяців, офіційний курс може бути переглянутий.

За прогнозом експерта, у перспективі 1-1,5 місяця курс долара опуститься нижче 37 гривень.

Курс валют сьогодні

Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 6 квітня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 36,90 гривні (без змін проти 5 квітня), а купити за 37,40 гривні (-10 копійок).

Готівкове євро банки купують за 40 гривень (-3 копійки), а продають в середньому за 40,80 гривні (+3 копійки).

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 36,88 гривні (+3 копійки), а продають – за 37,42 гривні (+9 копійок), за даними finance.ua.

Євро коливається на рівні: купівля – 39,95 гривні (-22 копійки), а продаж – 40,60 гривні (+1 копійка).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,21 гривні (+9 копійок), а продаж – 37,34 гривні (+4 копійки).

Євро купують по 40,35 гривні (+2 копійки), а продають за 40,55 гривні (без змін).