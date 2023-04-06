Як розповів у коментарі 24 Каналу банкір Антон Курінний, на це є одразу кілька причин. Серед них початок посівної кампанії, через який люди почали переводити доларові заощадження у гривню, а також надлишок пропозиції валюти на готівковому ринку.
Цікаво Обвал долара: чи може курс в обмінниках опуститися нижче офіційного
Є кілька причин, серед них початок аграрного сезону, зниження попиту через валютні депозити, дефіцит готівкової гривні. Також це пов’язують із закриттям "онлайн-казино", які впливали на валютний ринок, та зменшенням тіньового ринку на 25-35%, що також послабило тиск на валюту.
Чи може курс в обмінниках опуститися нижче офіційного
На думку банкіра Германа Марченко, такий розвиток подій можливий.
Готівковий курс долара на деякий час може опуститися нижче офіційного і Національний Банк буде відкуповувати валюту у свої резерви. За стабільних умов, які склалися в економіці в останні 4 – 5 місяців, офіційний курс може бути переглянутий.
За прогнозом експерта, у перспективі 1-1,5 місяця курс долара опуститься нижче 37 гривень.
Курс валют сьогодні
Курс валют у банках
За даними "Мінфіну", 6 квітня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 36,90 гривні (без змін проти 5 квітня), а купити за 37,40 гривні (-10 копійок).
Готівкове євро банки купують за 40 гривень (-3 копійки), а продають в середньому за 40,80 гривні (+3 копійки).
Курс в обмінниках України
В обмінниках купують долар США в середньому за 36,88 гривні (+3 копійки), а продають – за 37,42 гривні (+9 копійок), за даними finance.ua.
Євро коливається на рівні: купівля – 39,95 гривні (-22 копійки), а продаж – 40,60 гривні (+1 копійка).
Курс на чорному ринку
На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,21 гривні (+9 копійок), а продаж – 37,34 гривні (+4 копійки).
Євро купують по 40,35 гривні (+2 копійки), а продають за 40,55 гривні (без змін).