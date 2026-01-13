В Ирпене анонсировали подачу воды по графикам, но впоследствии заявили, что не планируют этого делать

Ситуация с электроснабжением в Киеве и области остается чрезвычайно сложной. Как следствие, для жителей Ирпенского района анонсировали водоснабжение по графику.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на КП "Ирпеньводоканал".

Какова ситуация с водой на Киевщине?

Жителям Ирпенской и Гостомельской территориальных общин сообщили, что в связи с отсутствием электроснабжения, водоснабжение будет осуществляться по временному графику:

с 06:00 до 09:00;

с 18:00 до 21:30.

Отмечается, что после восстановления электроснабжения подача воды будет восстановлена в штатном режиме.

Спасибо за понимание и терпение. КП "Ирпеньводоканал" работает в условиях чрезвычайных вызовов, чтобы обеспечить общество водой,

– говорится в заметке.

Обновлено. Впоследствии в КП "Ирпенбводоканал" заявили, что благодаря постепенному восстановлению электроснабжения в области и оперативным действиям специалистов работу оборудования удалось стабилизировать. Там отметили, что водоснабжение осуществляется в штатном режиме, а введение графиков подачи воды пока не планируется.

На ситуацию отреагировала премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Она сообщила, что уже провели разговор с руководителем Киевской ОВА Николаем Калашником.

Максимально оперативно должно быть восстановлено нормальное водоснабжение без графиков. Ресурс на восстановление есть, соответствующее оборудование для резервного энергообеспечения тоже в Ирпень отправлено,

– написала премьер-министр.

Юлия Свириденко также поручила вице-премьер-министру Алексею Кулебе вместе с главами ОВА срочно подать Кабмину дополнительные потребности всех объектов критической инфраструктуры в обеспечении источниками резервного питания объектов жизнеобеспечения на местах.

Что происходит в энергосистеме?