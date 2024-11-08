Рада хочет увеличить выплаты при рождении ребенка

Выплаты, которые государство предоставляет при рождении ребенка, не менялись на протяжении последних десяти лет. Поэтому в Раде предложили увеличить эту выплату, чтобы она была пропорциональна нынешнему прожиточному минимуму.

Какую помощь выплачивают сейчас

По состоянию на 2024 год размер пособия при рождении ребенка составляет 41 280 гривен. Из них 10 320 гривен выплачиваются единовременно, а остальная сумма распределяется равными частями в течение следующих трех лет. Как сообщает 24 Канал со ссылкой на нардепа Алексея Гончаренко.

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Гончаренко отметил, что ежемесячная выплата в размере 860 гривен является недостаточной для удовлетворения базовых потребностей.

Алексей Гончаренко Народный депутат Украины Я регистрировал петицию, чтобы выплаты были увеличены. Всем безразлично. Но хотят, чтобы как-то улучшалась демографическая ситуация.

Какие изменения предлагаются

Нардеп предлагает привязать выплату при рождении ребенка к прожиточному минимуму для детей соответствующего возраста.

Помощь при рождении первого и каждого последующего ребенка назначается в сумме, кратной 105 размерам прожиточного минимума на ребенка,

– объясняет он.

По его предложению, единовременная выплата будет составлять 25 прожиточных минимумов, а остальные пособия будут выплачивать равными частями в течение трех лет.

Кстати! В 2014 году, когда были установлены нынешние выплаты, минимальная зарплата составляла 1218 гривен. С тех пор сумма помощи не пересматривалась.

По состоянию на 2024 год, минимальная зарплата в Украине составляет 8000 гривен, что более чем в шесть раз превышает уровень 2014 года.

Заметьте! За этот период также значительно выросли цены на продукты и основные товары, тогда как количество новорожденных существенно сократилось. В частности, в 2023 году родилось почти на треть меньше детей по сравнению с довоенным периодом.