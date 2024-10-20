Один мобилизованный стоит миллион триста, – экономист о модели экономического бронирования

Процедура бронирования военнообязанных временно приостановлена. До 15 ноября 2024 года должен состояться аудит принятых решений по экономическому бронированию.

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал 24 Каналу, что экономический комплекс Украины состоит из предприятий, на которых работают люди. Благодаря этому бюджет нашего государства наполняется деньгами.

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Экономическое бронирование в Украине

По словам Олега Пендзина, забронированный человек имеет формальную гарантию того, что он не будет мобилизован на период действия брони. Работодатель, планируя деятельность своего предприятия, рассчитывает на таких работников.

Если человека мобилизовали, то его рабочее место остается пустым. Заменить сразу кем-то этого работника будет сложно, ведь нужно время для обучения и квалификация в определенной области,

– высказался он.

Приостановление бронирования может привести к тому, что часть предприятий прекратит свою работу.

Важно! В Украине приостановили процедуру бронирования, вероятно, из-за возмущения Владимира Зеленского относительно бронирования 1,5 миллиона человек. Правительство временно остановило действие правил, определяющих критически важные предприятия, оставив это полномочия только министерствам. Также планируется проверка обоснованности бронирования и аудит решений по критически важных предприятий.

Олег Пендзин отметил, что экономический комплекс Украины должен работать, ведь если этого не будет происходить, то у нас не будет денег на выплаты и содержание воинов, которые уже мобилизованы.

Один мобилизованный стоит миллион триста в год для украинского бюджета. Это без учета донатов, помощи партнеров и военно-технических поступлений,

– сказал экономист.

По его мнению, экономика Украины сможет работать только тогда, когда те люди, которые действительно нужны для поддержания финансовых возможностей государства, будут забронированы. Должна быть четко сформирована политика по поводу критических для безопасности обороны Украины предприятий.