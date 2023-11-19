В Украине средняя зарплата выросла только номинально, ожидают реального роста

Председатель комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев рассказал, насколько выросли зарплаты украинцев. В первой половине 2023 года заработная плата составила 16,3 тысячи гривен, согласно данным Госстата.

По итогам текущего года средняя зарплата должна повыситься благодаря замедлению инфляции. В последнем, октябрьском, прогнозе НБУ такой рост оценивают в 3,9%.

Смотрите также Какой новый пункт может появиться в платежках за газ: Пендзин объяснил, на что пойдут средства

Какова была средняя зарплата в 2023 году

По данным Государственной службы статистики, средняя зарплата в Украине (за исключением временно оккупированных территорий) в первом квартале 2023 составила 15 436 гривен, во втором – 17 176 гривен. Таким образом, средняя зарплата в первом полугодии 2023 достигла 16 306 гривен,

– привел данные Гетманцев.

Против аналогичного первой половины 2022 года средняя зарплата номинально увеличилась на 15,1%. Впрочем, если учесть инфляцию за период, то она уменьшилась на 3,6%.

В долларовом эквиваленте по официальному курсу средняя зарплата в первой половине 2023 года равнялась 446 долларов против 479 долларов в первой половине 2021 года.

Кому платят больше всего в Украине

Секторы экономики с высокими среднемесячными зарплатами:

информация и телекоммуникации – 36 544 гривен;

финансовая и страховая деятельность – 32944 гривен;

авиационный транспорт – 28 177 гривен;

профессиональная, научная и техническая деятельность – 21862 гривен;

государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование – 20506 гривен.

Какие цифры относительно роста заработных плат заложили в бюджет-2024 – читайте по ссылке.