Цифровизация работы и банковские услуги – в Укрпочте анонсировали "обновление"
- Укрпочта планирует запустить банковские услуги во второй половине текущего года, что разрешено законом, принятым в первом чтении.
- Также Смелянский анонсировал цифровизацию работы почтальонов, предоставив им мини-компьютеры для работы в офлайн-режиме и разработку софта для предоставления услуг в регионах без банков.
Укрпочта планирует запустить банковские услуги. Это произойдет во второй половине текущего года.
Работа Укрпочты претерпит изменения
Отмечается, что в Украине существует закон, который позволяет Укрпочте предоставлять финансовые услуги, передает 24 Канал со ссылкой на слова генерального директора Игоря Смелянского.
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Он напомнил, что этот закон уже принят в первом чтении. Документ поддержали 269 народных депутатов, среди которых и представители оппозиционных фракций.
Мы идем согласно меморандуму с МВФ и не нарушаем ничего,
– подчеркнул Игорь Смелянский.
В частности он предоставил объяснение, что сегодня люди с инвалидностью или жители регионов без стабильной связи не могут получить доступ к банковским услугам. Проблема заключается в том, что закон позволяет их предоставлять только в помещениях банков. Но с принятием нового закона это ограничение будет снято.
Кроме того, Смелянский анонсировал цифровизацию работы почтальонов. Уже в этом году 100% из них будут иметь мини-компьютеры для работы в офлайн-режиме.
Мы разрабатываем софт, чтобы, например, в приграничных районах Харьковской или Черниговской областей, где не работает ни один банк, почтальон мог утром загрузить все данные, предоставить услуги, а вечером синхронизироваться,
– предоставил объяснения Гендиректор Укрпочты.
Обратите внимание! Он отметил, что эта задача является сложной, но компания сделает все возможное.