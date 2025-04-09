Венгрия стала единственной страной, которая не поддержала введение пошлин против США

Венгрия не поддержала введение пошлин в ответ на тарифы США против импорта стали и алюминия из ЕС. Таким образом она оказалась единственным государством, которое выступило против подобного решения.

Только одна страна не поддержала решение ЕС по тарифам против США

Эту информацию сообщил высокопоставленный дипломат Евросоюза на условиях анонимности, пишет 24 Канал со ссылкой на "Европейскую правду".

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Источник издания подтвердил, что комитет Еврокомиссии с участием представителей 27 государств Европейского Союза проголосовал за введение контртарифов в отношении ряда товаров из Соединенных Штатов.

Против проголосовало только одно государство – Венгрия,

– заявил собеседник ЕП.

Обратите внимание! Он добавил, что детали контрмер ЕС объявят в среду, 15 апреля.