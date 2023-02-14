Перебросил деньги не туда: что делать, чтобы вернуть их

К переводам средств с карты на карту следует относиться ответственно. Ведь случаются такие случаи, когда достаточно большая сумма может быть опрокинута не тому получателю, которому предназначалась.

Всем известно, что для того, чтобы осуществить перевод средств, плательщик должен ввести номер карточки получателя. Обычно номер состоит из 16 цифр.

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если вы неправильно введете одну цифру карты, специальное приложение сообщит об ошибке. Но если будет введено больше одной неправильной цифры, тогда такую ошибку программа может пропустить.

Соответственно, сам номер карты будет правильным, и программа отправит ваши средства не тому, кому нужно.

Что делать, если деньги отправили не туда

Если вы производите платеж в пределах одного банка, то есть с карты "Приватбанка" на карту "Приватбанка", то есть вероятность вернуть средства.

После того как вы совершили неправильный перевод, обратитесь в службу поддержки. Тогда будет проще определить получателя, ведь платеж произведен в пределах одного банка.

Другое дело, если перевод сделан на другой банк. К примеру, с карты "Приватбанка" на карту monobank.

Оказывается, в таком случае поделать почти ничего нельзя. Ведь банки не смогут проверить этот перевод на факт мошенничества. Однако вы можете обратиться с письмом в банк и сообщить о проблеме. Но шанс вернуть деньги очень невелик.

Единственный выход, узнать, кто получатель денег, написать ему и попросить вернуть деньги. Только здесь тоже есть один нюанс: банк-получатель может отказать вам в получении персональной информации держателя карты.

Как вариант, вы можете снова совершить небольшой платеж на карту ошибочного получателя и в назначении описать ситуацию.

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