Как рассказал 24 Каналу аналитик Владимир Омельченко, возврат уровня НДС до 20% существенно повлияет на рынок нефтепродуктов и цены могут заметно возрасти. В частности, средние цены могут измениться следующим образом:

бензин может возрасти примерно на 10 гривен;

дизель – на 7 гривен;

сжиженный газ – до 3 гривен от текущей цены.

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Владимир Омельченко Директор энергетических программ в Центре Разумкова Потенциал к снижению цены горючего не будет сохраняться, если увеличат НДС. Потенциала к снижению цен на нефтепродукты не будет по одной причине – ОПЕК на сегодня сократили лимит добычи нефти на 1,6 миллиона баррелей в сутки и это существенно влияет на рынок. Цены на нефть уже пошли вверх где-то на 10% и потенциал для роста этих цен существует, однако до какого уровня пока неизвестно.

Омельченко объясняет, что украинский рынок нефтепродуктов на 100% зависит от стоимости нефти и цен на нефтепродукты, но если действительно вернут НДС, эта цена будет достаточно высокой для потребителей.

Поэтому здесь следует понимать, что люди могут значительно сократить потребление нефтепродуктов. Также это может отразиться на цене других товаров и услуг, например продуктов питания, так как в их стоимость заложена стоимость топлива,

– добавляет Омельченко.

Текущие цены на топливо

Цена на горючее начала постепенно снижаться с осени 2022 года. По сравнению с мартом этого года цены изменились следующим образом:

Бензин А-95 на 2,44 гривны (49,47 против 47,03 гривен за литр);

Дизельное топливо – 6,03 гривны (53,18 против 47,16 гривны за литр);

Автогаз – 4,44 гривны (26,13 против 21,69 гривны за литр).

Цена горючего в течение года: