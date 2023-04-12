Як розповів 24 Каналу аналітик Володимир Омельченко, повернення рівня ПДВ до 20% суттєво вплине на ринок нафтопродуктів і ціни можуть помітно зрости. Зокрема, середні ціни можуть змінитися наступним чином:

бензин може зрости приблизно на 10 гривень;

дизель – на 7 гривень;

скраплений газ – до 3 гривень від поточної ціни.

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Володимир Омельченко Директор енергетичних програм у Центрі Разумкова Потенціал до зниження ціни пального не буде зберігатись якщо збільшать ПДВ. Потенціалу до зниження цін на нафтопродукти не буде з однієї причини – ОПЕК станом на сьогодні скоротили ліміт видобутку нафти на 1,6 мільйона барелів на добу і це суттєво впливає на ринок. Ціни на нафту вже пішли вгору десь на 10% і потенціал для зростання цих цін існує, однак до якого рівня наразі ще невідомо.

Омельченко пояснює, що український ринок нафтопродуктів на 100% залежить від вартості нафти та цін на нафтопродукти, але якщо дійсно повернуть ПДВ, то ця ціна буде достатньо високою для споживачів.

Тому тут потрібно розуміти, що люди можуть значно скоротити споживання нафтопродуктів. Також це може відобразиться на ціні інших товарів та послуг, наприклад, продуктів харчування, тому що у їх вартість закладено вартість пального,

– додає Омельченко.

Поточні ціни на пальне

Ціна на пальне почала поступово знижуватись з осені 2022 року. Порівняно із березнем цього року ціни змінилися наступним чином: