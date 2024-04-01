Впоследствии может быть сложнее: нардеп рассказал, какова ситуация с внешним финансированием Украины

Ярослав Железняк сделал несколько существенных объяснений относительно внешнего финансирования Украины. Пока благодаря другим донорам дефицит бюджета удалось перекрыть, но без денег США это лишь отсрочка проблемы до второго полугодия 2024 года.

Сколько удалось привлечь средств

Поэтому, нардеп отметил, что за первый квартал года удалось суммарно привлечь – 10 миллиардов долларов. Если разбросать эту сумму на месяцы, то получится в среднем – 3,3 миллиарда долларов в месяц. По его мнению, этого хватит на закрытие дефицита в 37 миллиардов долларов в год.

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Однако нардеп отмечает, что эта сумма стала результатом того, что многие доноры, такие как Япония, Канада, Норвегия – приблизили свои выплаты. То есть, в будущих периодах уже такого объема помощи от них не будет. Таким образом, проблемой этого года является неритмичность помощи.

Первый транш от ЕС

Ожидается, что в апреле ЕС предоставит 1,5 миллиарда евро, а потом снова будет перерыв до лета. Только в июне при условии выполнения условий можно будет получить транш по Ukraine Facility и от МВФ.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что, что Украина уже успела получить начальные 4,5 миллиарда евро через Ukraine Facility, с запланированным поступлением дополнительных 1,5 миллиарда евро в апреле.

Следующие выплаты будут осуществлены после выполнения определенных условий. В общем, эти условия предусматривают внутренние изменения в Украине в соответствии с планом реформ, разработанного украинским правительством.