Продление моратория

Кредиторы Парижского клуба обязались провести двухэтапный процесс, предусматривающий продление моратория на выплаты по долгам в течение всего срока Программы с МВФ до 2027 года. Украина намерена просить реструктуризации долга других кредиторов на тех же условиях.

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В августе 2022 года Украина достигла соглашения с владельцами международных облигаций, которая включала, среди прочего, добровольную 24-месячную отсрочку обслуживания долга по прямым и гарантированным государством еврооблигациям Украины.

Такие же отсрочки были согласованы по некоторым негарантированным внешним коммерческим долгам.

Мы планируем начать переговоры с коммерческими кредиторами вскоре после завершения этого обзора с целью завершения необходимой долговой операции не позднее середины 2024 года, — говорится в меморандуме.

Что известно о выплате долга

Осенью прошлого года министр финансов Украины Сергей Марченко подписал Меморандум о взаимопонимании о приостановлении выплат по государственному и гарантированному государством долгу с группой официальных кредиторов Украины из стран G7 и Парижского клуба.

Уже в этом году группа кредиторов предоставила финансовые гарантии программы Международного валютного фонда с целью восстановления макроэкономической стабильности страны.

Предоставление финансовых гарантий со стороны GCU включает продление моратория на выплату долгов Украины с 1 августа 2022 года на период действия программы МВФ.