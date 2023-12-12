Продовження мораторію

Кредитори Паризького клубу зобов'язалися провести двоетапний процес, який передбачає подовження мораторію на виплати за боргами протягом всього терміну Програми з МВФ до 2027 року. Україна намірені просити реструктуризації боргу інших кредиторів на тих самих умовах.

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У серпні 2022 року Україна досягла угоди з власниками міжнародних облігацій, яка включала, серед іншого, добровільне 24-місячне відстрочення обслуговування боргу за прямими та гарантованими державою єврооблігаціями України.

Такі ж відстрочки були узгоджені за деякими негарантованими зовнішніми комерційними боргами.

Ми плануємо розпочати переговори з комерційними кредиторами незабаром після завершення цього огляду з метою завершення необхідної боргової операції не пізніше за середину 2024 року, — йдеться в меморандумі.

Що відомо про виплату боргу

Торік восени міністр фінансів України Сергій Марченко підписав Меморандум про взаєморозуміння щодо призупинення виплат за державним та гарантованим державою боргом із групою офіційних кредиторів України з країн G7 та Паризького клубу.

Вже цьогоріч група кредиторів надала фінансові гарантії для програми Міжнародного валютного фонду з метою відновлення макроекономічної стабільності країни.

Надання фінансових гарантій із боку GCU включає подовження мораторію на виплату боргів України з 1 серпня 2022 року на період дії програми МВФ.