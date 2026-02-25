Орбан обвиняет Украину в подготовке к срыву функционирования венгерской энергосистемы
- Виктор Орбан заявил о размещении военных для охраны энергетических объектов из-за якобы угрозы со стороны Украины.
- Еврокомиссия указала, что Россия уничтожила трубопровод "Дружба", и подчеркнула важность энергетической безопасности.
Виктор Орбан сообщил, что направит военных для охраны энергообъектов. Он заявил, что якобы есть угроза со стороны Украины, поэтому надо принять меры.
Что известно о новой инициативе Венгрии?
О том, что предлагают в стране, чтобы защитить энергообъекты, говорится в материале HVG.
После встречи Совета обороны премьер-министр Венгрии анонсировал военную охрану для объектов энергетической инфраструктуры якобы из-за "украинской угрозы".
Он считает, что после остановки поставок российской нефти через трубопровод "Дружба", Украина "планирует новые действия". А это может навредить энергосистеме Венгрии, поэтому надо принять соответствующие меры.
Я распорядился усилить защиту объектов энергетической инфраструктуры ... Мы разместим военных у энергетических объектов и необходимые средства, чтобы предотвращать атаки. Полиция будет патрулировать вокруг определенных электростанций, распределительных станций и диспетчерских центров,
– отметил Орбан.
В частности он отметил, что распорядился запретить полеты дронов в регионе, который граничит с Украиной.
Что известно позицию ЕС по "Дружбе"?
Пресс-секретарь Еврокомиссии по энергетическим вопросам Анна-Кайса Итконен рассказала на брифинге, что именно Россия ударила по трубопроводу, из-за чего возникли дальнейшие обострения ситуации между Словакией, Венгрией и Украиной.
Три важных момента: Россия уничтожила трубопровод "Дружба". Нашим приоритетом является энергетическая безопасность наших государств-членов. Украина обязалась отремонтировать трубопровод, и решение по срокам должна принять она. И наконец, в эту среду мы созвали координационную группу по вопросам нефти, чтобы подвести итоги ситуации. Вот где мы сейчас находимся,
– объяснила Итконен.
В то же время она отметила, что Еврокомиссия находится на постоянной связи с Украиной, Словакией и Венгрией, чтобы контролировать ситуацию.
В частности пресс-секретарь прокомментировала угрозы от Роберта Фицо о прекращении поставок аварийной электроэнергии Украине.
Украина и Молдова синхронизировали свои энергетические системы с континентальной европейской энергосистемой. Поэтому на практике это означает, что украинские поставщики электроэнергии покупают электроэнергию по рыночным ценам на оптовых рынках электроэнергии ЕС и затем поставляют эту электроэнергию обратно домой,
– акцентировала Анна-Кайса Итконен.
Она добавила, что не правительства поставляют электроэнергию или самостоятельно могут прекратить ее подачу. Фактически речь идет о покупке и соответствующей договоренности, поэтому угрозы безосновательны.
Что известно о реакции Словакии?
Оппозиционная партия Словакии готовит заявление на решение Фицо, ведь считает неправомерным решение о остановки поставок электроэнергии в Украину.
А министр иностранных дел Словакии говорит, что Украина якобы не подпускает специалистов к месту удара, чтобы вместе разобраться в ситуации. В то же время он добавил, что подход украинской стороны к решению этого вопроса – непонятен для Словакии.