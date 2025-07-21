Кто имеет право на военную пенсию в Украине и как подать заявление на нее

Украинские военнослужащие имеют право на военную пенсию. Однако чтобы оформить эти выплаты, нужно иметь необходимый стаж или другие основания.

Кто может оформить военную пенсию?

Пенсий военным в Украине назначают по Закону "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц" №2262-XII, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ во Львовской области.

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На военную пенсию военнослужащие могут рассчитывать могут рассчитывать только после увольнения со службы. На нее имеют право:

кадровые военные;

военнослужащие срочной службы;

отдельные категории граждан, которых приравняли к ним по пенсионному статусу.

Стоит знать! От категории военнослужащего зависит орган, в который нужно обращаться для назначения пенсионных выплат.

Как оформить пенсию срочникам и приравненным лицам?

Срочникам и лицам, которые к ним приравняли, необходимо подавать документы для оформления пенсии в Пенсионный фонд. Также это могут сделать их родственники, если назначается пенсия по инвалидности или в случае потери кормильца. В частности, это касается:

лиц, которые получили инвалидность из-за ранения, травму или болезнь, участвуя в боевых действиях с 24 февраля по 25 марта 2022 года;

граждан, пострадавших при выполнении боевых задач в период действия военного положения;

а также случаев, когда заявление подают родственники в связи со смертью военного, получавшего пенсию по Закону №2262.

Следует знать! Подать заявление на назначение пенсии эти категории лиц могут лично или с помощью вебпортала электронных услуг ПФУ.

Как оформить пенсию кадровым военным?

Военным, служивших по контракту, и другим лицам, кроме срочников, необходимо подать документы для назначения пенсии в структурное подразделение своего силового ведомства.

Документы подаются по последнему месту службы.

Обращаться в Пенсионный фонд не нужно.

Оформлением пенсии занимаются соответствующие подразделения Министерства обороны, Министерства внутренних дел и т.д.

Силовые структуры самостоятельно собирают документы, необходимые для оформления военной пенсии, и передают их ПФУ.

Важно! Если военный еще не уволился со службы, но получил инвалидность, является УБД и достиг пенсионного возраста, то может обратиться за назначением пенсии по закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". В таких случаях для назначения пенсии учитывается приобретенный страховой стаж. А уже после увольнения лицу могут назначить пенсию по военному закону.