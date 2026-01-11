Словакия не будет оказывать военную помощь Украине: топ-руководство страны подтвердило отказ
- Руководство Словакии подтвердило отказ от военной поддержки Украины, считая, что это не ускорит завершение войны.
- Робер Фицо заявил, что Евросоюз переживает глубокий кризис, а потому премьер не хочет, что Словакия бегала вокруг, "как раненая лань".
Во время совместного обеда трое высших представителей Словакии подтвердили, что имеют единую позицию относительно непредоставления военной поддержки Украине, ведь якобы такой шаг не будет ускорять завершение войны. Кроме того, об этом неоднократно высказывался в своих заявлениях еще раньше премьер-министр Роберт Фицо.
Что решили в Словакии по Украине?
Президент Словакии Петер Пеллегрини, премьер-министр Роберт Фицо и председатель Национального совета Рихард Раши заявили, что позиция страны остается неизменной в отношении Украины, а потому страна не будет посылать ни одного солдата, не будет поддерживать военно и не будет участвовать в гарантиях большого кредита от Еврокомиссии, передает 24 Канал со ссылкой на словацкое издание Aktuality.
Кроме того, все трое добавили, что Евросоюз является важным для Словакии, частью которого она в дальнейшем хочет быть. Впрочем по словам Фицо, Союз переживает глубокий кризис, которого еще никогда не встречал раньше.
Я бы не хотел, чтобы Словакия бегала вокруг, как раненая лань, в этом кризисе, которую переживает Европейский Союз, и могла бы стать жертвой значительных сдвигов, которые могут произойти в Европе.
Он отметил подрыв мирового порядка и норм международного права, в частности добавляется, что все трое представителей считают действия США в Венесуэле неправомерными. Также Фицо отметил, что вопрос энергетической безопасности будет оставаться серьезным вызовом.
Как Фицо раскритиковал "коалицию решительных"?
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскритиковал недавнюю встречу "коалиции желающих" в Париже.
Впрочем политик не исключил возможности для его страны участвовать в мониторинге мирного соглашения для Украины в будущем, если таковая будет достигнута, заявил в видеообращении на Facebook. В частности речь идет о гражданском сотрудничестве и развитии энергетического, транспортного и гуманитарного сотрудничества.
Я временно представляю другое мнение о войне в Украине чем Германия или Великобритания, и не верю в их стратегию. Она неправильная. Она ведет лишь к дальнейшему кровопролитию,
– говорит он.
Как Словакия реагирует на поддержку Украины?
Еще раньше премьер-министр Словакии высказывался о том, что правительство страны не будет оказывать военную помощь Украине. Все из-за того, что он не верит, что войну в России можно завершить силой.
Кроме того, как высказался Фицо, военная помощь не будет способствовать быстрому завершению "конфликта", поэтому Словакия отвергает финансирование оборонных нужд Киева. Другие подходы к миру важнее расходов на оружие, сообщил он.
Известно, что лидеры ЕС согласовали для Украины помощь на уровне 90 миллиардов евро, но Словакия отказалась гарантировать эти средства. К Словакии в этом вопросе присоединились Венгрия и Чехия.