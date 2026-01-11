Словакия не будет оказывать военную помощь Украине: топ-руководство страны подтвердило отказ

Во время совместного обеда трое высших представителей Словакии подтвердили, что имеют единую позицию относительно непредоставления военной поддержки Украине, ведь якобы такой шаг не будет ускорять завершение войны. Кроме того, об этом неоднократно высказывался в своих заявлениях еще раньше премьер-министр Роберт Фицо.

Что решили в Словакии по Украине?

Президент Словакии Петер Пеллегрини, премьер-министр Роберт Фицо и председатель Национального совета Рихард Раши заявили, что позиция страны остается неизменной в отношении Украины, а потому страна не будет посылать ни одного солдата, не будет поддерживать военно и не будет участвовать в гарантиях большого кредита от Еврокомиссии, передает 24 Канал со ссылкой на словацкое издание Aktuality.

Кроме того, все трое добавили, что Евросоюз является важным для Словакии, частью которого она в дальнейшем хочет быть. Впрочем по словам Фицо, Союз переживает глубокий кризис, которого еще никогда не встречал раньше.

Роберт Фицо Премьер-министр Словакии Я бы не хотел, чтобы Словакия бегала вокруг, как раненая лань, в этом кризисе, которую переживает Европейский Союз, и могла бы стать жертвой значительных сдвигов, которые могут произойти в Европе.

Он отметил подрыв мирового порядка и норм международного права, в частности добавляется, что все трое представителей считают действия США в Венесуэле неправомерными. Также Фицо отметил, что вопрос энергетической безопасности будет оставаться серьезным вызовом.

Как Фицо раскритиковал "коалицию решительных"?

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскритиковал недавнюю встречу "коалиции желающих" в Париже.

Впрочем политик не исключил возможности для его страны участвовать в мониторинге мирного соглашения для Украины в будущем, если таковая будет достигнута, заявил в видеообращении на Facebook. В частности речь идет о гражданском сотрудничестве и развитии энергетического, транспортного и гуманитарного сотрудничества.

Я временно представляю другое мнение о войне в Украине чем Германия или Великобритания, и не верю в их стратегию. Она неправильная. Она ведет лишь к дальнейшему кровопролитию,

– говорит он.

Как Словакия реагирует на поддержку Украины?