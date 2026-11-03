Оружие для Украины: США обратятся к союзникам с просьбой покрыть дефицит в 2 миллиарда

Какой дефицит финансирования существует

В настоящее время для уже одобренных пакетов военной помощи существует дефицит финансирования в размере около 2 миллиардов долларов, сообщили осведомленные источники изданию Bloomberg.

Adv

популярные видео

По их словам, американская сторона предупредила некоторых партнеров о необходимости финансовых вливаний. Хотя пока неизвестно, какую именно сумму запросит Вашингтон.

В то же время источники уверяют, что США продолжают поставлять оружие Украине, несмотря на проблемы с финансированием.

США продолжают поставлять оружие еще до того, как союзники выделяют средства для его оплаты– отметили собеседники издания.

Однако если Пентагон примет решение о новых поставках вооружения, дефицит финансирования может быстро возрасти.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Почему Вашингтон снова ищет деньги

Речь идет о программе PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), которая остается одним из главных механизмов НАТО по поддержке украинской обороны.

Реклама

Она позволяет странам-партнерам оплачивать вооружение, произведенное в США, которое впоследствии поступает на фронт. Благодаря этой программе Украина уже получила критически важные системы противовоздушной обороны и другую технику.

Однако в последнее время между Вашингтоном и Киевом сложились напряженные отношения. Источники агентства отмечают, что такая ситуация вызывает у союзников сомнения относительно выделения новых средств.

Несоответствие между военной помощью США и заявлениями Трампа создало путаницу среди американских союзников и порой затрудняло убеждение стран-партнеров финансировать новые пакеты вооружений– добавили собеседники.

Это затрудняет процесс привлечения средств, особенно учитывая, что важные доноры, такие как Испания, Франция и Италия, проводят выборы в этом или следующем году и все осторожнее относятся к расходам.

Обратите внимание! В прошлом месяце со стороны США звучали угрозы приостановить поставки в рамках программы PURL в ответ на удары Украины по российским НПЗ, однако программа устояла.

Напомним, что Государственный департамент США недавно дал зеленый свет продаже Украине ракет для систем Patriot на сумму 2,1 миллиарда долларов. Этот масштабный контракт будет профинансирован за счет взносов Германии, Норвегии, Канады и Европейского Союза.