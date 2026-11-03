Зброя для України: США попросять у союзників закрити дефіцит у 2 мільярди

Який дефіцит фінансування існує

Наразі для вже схвалених пакетів військової допомоги існує дефіцит фінансування у розмірі близько 2 мільярдів доларів, повідомили обізнані джерела виданню Bloomberg.

Adv

популярні відео

За їхніми словами, американська сторона попередила деяких партнерів про необхідність фінансових вливань. Хоча наразі невідомо, яку саме суму запросить Вашингтон.

Водночас джерела запевняють, що США продовжують відвантажувати зброю Україні, попри проблеми з фінансуванням.

США продовжують постачати зброю ще до того, як союзники надають кошти для її оплати– зазначили співрозмовники видання.

Однак якщо Пентагон ухвалить рішення про нові постачання озброєння, дефіцит фінансування може швидко зрости.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Чому Вашингтон знову шукає гроші

Йдеться про програму PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), яка залишається одним із головних механізмів НАТО з підтримки української оборони.

Вона дозволяє країнам-партнерам оплачувати озброєння, вироблене в США, яке згодом прямує на фронт. Завдяки цій програмі Україна вже отримала критично важливі системи протиповітряної оборони та іншу техніку.

Реклама

Однак останнім часом між Вашингтоном і Києвом склалися напружені відносини. Джерела агентства зазначають, що така ситуація викликає сумніви у союзників щодо виділення нових коштів.

Невідповідність між військовою допомогою США та заявами Трампа створила плутанину серед американських союзників і часом ускладнювала переконання країн-партнерів фінансувати нові пакети озброєння– додали співрозмовники.

Це ускладнює процес залучення грошей, особливо враховуючи, що важливі донори, такі як Іспанія, Франція та Італія, проводять вибори цього або наступного року і дедалі обережніше ставляться до витрат.

Зауважте! Минулого місяця лунали погрози від США зупинити постачання через програму PURL як реакція на удари України по російських НПЗ, проте програма вистояла.

Нагадаємо, що Державний департамент США нещодавно дав зелене світло на продаж Україні ракет для систем Patriot на суму 2,1 мільярда доларів. Цей масштабний контракт профінансують коштом внесків Німеччини, Норвегії, Канади та Європейського Союзу.