Нецелевое использование средств возмущает: депутат объяснила изменения в военном НДФЛ

На днях Верховная Рада приняла закон о перенаправлении налогов от зарплаты военных в госбюджет. Это решение вызвало большой резонанс в обществе, но в целом отвечает требованиям военного времени.

Об этом 24 Каналу рассказала народная депутат, член финансового комитета Верховной Рады Галина Васильченко. Она надеется, что финансово состоятельные общины продолжат помогать своим воинским частям, несмотря на решение забрать у них часть средств.

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В чем состоит коллизия с военным НДФЛ

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – это ключевое поступление в бюджеты территориальных общин. Эта политика была начата реформой децентрализации, которая считается одной из самых успешных в современной украинской истории.

Согласно этой реформе 2015 года, 64% с налогов физических лиц засчитываются в местные бюджеты, в то время как остальные 36% поступают в областной и государственный бюджеты. Благодаря этому украинские общины получили возможность тратить больше на свое развитие, следствием чего стало улучшение условий жизни для многих украинцев.

С началом полномасштабного вторжения и ростом численности украинской армии государство начало тратить гораздо больше на зарплаты нашим защитникам. Согласно этому, 64% налогов с их зарплат оставались в общинах, в которых расположены воинские части, на которые происходит перевод средств.

Галина Васильченко о решении о переводе "военного" НДФЛ в госбюджет: смотрите видео

Из-за этого доходы отдельных общин существенно выросли; в то же время для малых и прифронтовых общин деньги с налогов на зарплаты военных стали крайне важными, когда с началом вторжения украинская экономика "просела". Однако по состоянию на сегодняшний день Украина испытывает существенный дефицит бюджетных средств из-за снижения финансовой поддержки от США и усилий Венгрии по блокированию финансовой помощи ЕС.

Поэтому правительство Украины приняло решение о том, чтобы "забрать" в бюджет НДФЛ с зарплат военных для поддержки Сил обороны. Это решение вызвало ряд дискуссий, однако в конце концов было признано парламентариями как необходимость военного времени.

Как общины тратили полученные средства В 2023 году вышел ряд расследований, посвященный расходам местных средств. Среди самых резонансных – закупка киевской РГА барабанов для "психологического успокоения в укрытиях" и расход 1,3 миллиарда гривен на строительство дорожной развязки в Киеве. Подобные истории возмущали значительную часть украинцев, из-за чего даже периодически проходили акции под лозунгами к местным властям: "Деньги – на армию!" Не в последнюю очередь учитывая этот политический запрос, а также подозрения в неэффективном распоряжении средств, правительство и приняло решение о перенаправлении налогов с зарплат военных. "На самом деле, дыма без огня не бывает. Этот вопрос (о неэффективности расходов НДФЛ общинами – 24 Канал) возмущал и граждан, и государственную власть. Нецелевое использование средств общинами часто не отвечало вызовам военного времени, ведь Украине критически не хватает средств на оборону нашего государства", – отметила нардеп. В то же время, по оценкам Ассоциации городов Украины, общины направляли около 45% своих поступлений от военного НДФЛ именно в поддержку военных. Однако эта поддержка была неравномерной: кто-то переводил даже больше средств, а кто-то использовал приобретенные деньги крайне неэффективно.

Подробности принятого закона

Отныне все деньги из "военного" НДФЛ будут поступать в государственный бюджет и распределяться следующим образом:

10% будут поступать непосредственно в воинские части, в которых служат наши защитники;

45% получит служба Госспецсвязи, которая будет закупать на эти средства исключительно дроны;

45% будут перенаправлены на Министерство стратегической промышленности, которое законтрактует на них боеприпасы и бронетехнику.

"Важно отметить, что в законе учтены и потребности общин. Для финансово состоятельных общин сохранится реверсная дотация, а для общин, которым не хватит средств на неотложные нужды, Минфин будет осуществлять субвенции. Это необходимо для того, чтобы общины продолжали помогать своим военным, ведь для их помощи существует меньше бюрократических препятствий", – подчеркнула Васильченко.

Расчеты, которыми руководствовались в вопросе НДФЛ

В преддверии голосования в Верховной Раде потребность в передаче военного НДФЛ госбюджету подчеркнул министр финансов Украины. По словам Сергея Марченко, украинский бюджет на оборону в 2,5 раза меньше российского.

К тому же из запланированного $41-миллиардного дефицита украинского бюджета в 2024 году по состоянию на сегодняшний день финансовая помощь партнеров гарантированно покроет лишь $12 миллиардов. В случае же, если бы "военный" НДФЛ не был переведен в госбюджет, негарантированный дефицит в $29 миллиардов увеличился бы еще на $6 миллиардов.

Законопроект о перенаправлении военного НДФЛ в госбюджет сначала не был принят в Верховной Раде с первой попытки. Ряд депутатов, в том числе Галина Васильченко, предлагали перенаправлять не все 64% местных доходов, а лишь половину из них. Однако это предложение не было поддержано.