Военные на учебе: изменятся ли их выплаты до конца года

7 декабря 2023, 09:31
Читати новину українською

Военнослужащие, не имеющие опыта обращения с оружием, должны пройти предварительное обучение перед тем, как попасть на поле боя. Такие лица получают ежемесячное денежное обеспечение.

Сколько получают военные на учебе

В декабре выплаты военным на учебе составят 20 тысяч гривен, как и прежде. Пока изменений к этому виду выплат не запланировано, рассказал начальник службы по связям с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в эфире телемарафона.

Читайте также Военнослужащим планируют увеличить льготную выслугу во время боевых действий

Во время обучения украинские военные получают ежемесячные выплаты в размере 20 тысяч гривен. Однако уже на поле боя в зависимости от должности и обязанностей служащего его денежное обеспечение и надбавки могут отличаться.

Минобороны увеличило перечень военных, получающих дополнительное денежное вознаграждение:

  • 30 тысяч гривен – военнослужащие за выполнение боевых задач по разминированию вне районов ведения боевых действий;
  • 50 тысяч гривен – военнослужащие из состава командования и штабов, осуществляющие управление частями и подразделениями, которые ведут боевые действия;
  • 100 тысяч гривен – военнослужащие, которые разминируют в районах ведения боевых действий;
  • 100 тысяч гривен – военнослужащие ракетных войск, артиллерии и противовоздушной обороны, которые совершают огневое поражение противника, без условия пребывания в районе ведения боевых действий.

Сколько получают боевые медики

Еще раньше власти повысит выплаты для работников сферы здравоохранения, работающих вблизи линии фронта. В частности медики на территории активных боевых действий получают :

  • врачи, фармацевты, профессионалы в области здравоохранения и профессионалы с высшим немедицинским образованием в области здравоохранения – 28 000 гривен;
  • медсестры и медбраты – 18 000 гривен;
  • младшие медработники – не менее 9 000 гривен.

Зарплаты на прифронтовых территориях таковы:

  • врачи и другие медицинские работники – не менее 23000 гривен;
  • медсестры и медбраты – не менее 15 500 гривен;
  • младшие медработники – не менее 8 000 гривен.

 

Автор: Тетяна Стельмах