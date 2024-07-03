Как военные могут повлиять на выплату для семьи

Военнослужащие имеют право самостоятельно определить, кто получит денежные выплаты в случае их смерти. Также они могут распределить эти средства между избранными лицами в процентах.

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Военный может составить личное распоряжение в письменной произвольной форме, в котором укажет лиц, которые получат выплаты, и определит размер их доли в процентах.

Обратите внимание! В распоряжении может быть указано лицо, которое не имеет близких родственных связей с военнослужащим, или указано, что один из родственников должен получить большую долю.

Этот документ заверяется командиром воинской части или нотариусом и хранится в личном деле военнослужащего. Его содержание не разглашается до смерти военнослужащего.

Как и в случае с гражданским завещанием, военнослужащий может в любое время отменить свое распоряжение или составить новое. Каждый новый документ аннулирует предыдущий.

Кто получит выплату независимо от воли военного

Законодательство обеспечивает защиту прав военнослужащих и членов их семей в различных жизненных ситуациях.

Независимо от содержания личного распоряжения, право на выплату помощи имеют: