Як військові можуть вплинути на виплату для сім'ї

Військовослужбовці мають право самостійно визначити, хто отримає грошові виплати у випадку їхньої смерті. Також вони можуть розподілити ці кошти між обраними особами у відсотках.

Читайте також Нові заходи проти ухилянтів: хто може втратити майно та зарплату

Військовий може скласти особисте розпорядження у письмовій довільній формі, в якому зазначить осіб, що отримають виплати, та визначить розмір їх частки у відсотках.

Зауважте! У розпорядженні може бути вказана особа, яка не має близьких родинних зв'язків з військовослужбовцем, або зазначено, що один із родичів має отримати більшу частку.

Цей документ засвідчується командиром військової частини або нотаріусом та зберігається в особовій справі військовослужбовця. Його зміст не розголошується до смерті військовослужбовця.

Як і у випадку з цивільним заповітом, військовослужбовець може у будь-який час скасувати своє розпорядження або скласти нове. Кожний новий документ анулює попередній.

Хто отримає виплату незалежно від волі військового

Законодавство забезпечує захист прав військовослужбовців та членів їхніх сімей у різних життєвих ситуаціях.

Незалежно від змісту особистого розпорядження, право на виплату допомоги мають: