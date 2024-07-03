Як військові можуть вплинути на виплату для сім'ї
Військовослужбовці мають право самостійно визначити, хто отримає грошові виплати у випадку їхньої смерті. Також вони можуть розподілити ці кошти між обраними особами у відсотках.
Читайте також Нові заходи проти ухилянтів: хто може втратити майно та зарплату
Військовий може скласти особисте розпорядження у письмовій довільній формі, в якому зазначить осіб, що отримають виплати, та визначить розмір їх частки у відсотках.
Цей документ засвідчується командиром військової частини або нотаріусом та зберігається в особовій справі військовослужбовця. Його зміст не розголошується до смерті військовослужбовця.
Як і у випадку з цивільним заповітом, військовослужбовець може у будь-який час скасувати своє розпорядження або скласти нове. Кожний новий документ анулює попередній.
Хто отримає виплату незалежно від волі військового
Законодавство забезпечує захист прав військовослужбовців та членів їхніх сімей у різних життєвих ситуаціях.
Незалежно від змісту особистого розпорядження, право на виплату допомоги мають:
- малолітні, неповнолітні, повнолітні непрацездатні діти,
- непрацездатна вдова (вдівець),
- непрацездатні батьки загиблої (померлої) особи.