Военные расходы России могут обвалить ее экономику: при каких обстоятельствах это произойдет
Расходы России на войну, которые финансируются по теневой схеме, могут быть равны официальному военному российскому бюджету. Эти затраты являются потенциальной причиной увеличения инфляции.
Что будет происходить с российской экономикой
Финансист Крейг Кеннеди говорит, что с 2022 года более 70% корпоративных кредитов России было предоставлено отраслям, связанные с военными действиями, сообщает 24 Канал со ссылкой на Substack.
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По словам Кеннеди, за почти 3 года полномасштабной войны использование этой схемы дало России сумму, равную официальному военному бюджету. К тому же количество корпоративных заимствований выросло до 415 миллиардов долларов.
210 – 250 миллиардов долларов из этой суммы составляют принудительные льготные банковские кредиты, предоставленные оборонным подрядчикам, многие из которых имеют плохую кредитную историю, чтобы помочь оплатить товары и услуги, связанные с войной.
Именно схема принудительного внебюджетного финансирования помогла России создать впечатление, будто у нее отсутствуют проблемы с финансированием военных действий. Однако, последствия начали проявляться позже. Речь идет о росте инфляции и повышении учетной ставки.
Кеннеди говорит, что проблемы Кремля будут только усиливаться, если международное сообщество усилит энергетические санкции.
Благодаря дальнейшей решимости и четкому пониманию уязвимости Москвы Украина и ее союзники смогут реализовать весь потенциал своих переговорных рычагов, избежать ненужных уступок и уменьшить долгосрочные риски, связанные с российским реваншизмом,
– отмечает финансист.
Обратите внимание! По словам Кеннеди, чем дольше Моква ведет войну в Украине, тем ближе крах российских корпораций и банков. Речь идет о тех учреждениях, финансирование которых будет обязано взять на себя правительство России.