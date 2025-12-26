Пенсия для военного с III группой инвалидности: на какую выплату можно рассчитывать

Украинские военные, которые получили инвалидность на службе, имеют право на выплаты от государства. Размер пенсии зависит от денежного обеспечения, однако не может быть меньше установленного минимума.

В каких случаях военным назначают пенсии по инвалидности?

В законодательстве указаны три вида обстоятельств для назначения пенсии военнослужащим в связи с инвалидностью, пишет 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Пенсия для военных в Украине предусмотрена в случаях, если инвалидность наступила:

в период прохождения службы;

не позднее, чем 3 месяца после увольнения со службы;

после 3 месяцев после увольнения, но вследствие заболеваний, возникших в период прохождения военной службы.

Заметим! Размер пенсии зависит от причины наступления инвалидности.

Как определяют размер пенсии военного при инвалидности III группы?

По данным Министерства обороны, если военный получил инвалидность III группы вследствие причин, связанных с выполнением служебных обязанностей, его пенсия составляет 60% от денежного обеспечения .

. Если же инвалидность установлена вследствие причин, которые случились в период прохождения военной службы, размер пенсии рассчитают как 40% денежного обеспечения.

Какие минимальные размеры пенсий для военных с группой инвалидности?

Государство установило минимальные пенсии для бывших военнослужащих, которые имеют инвалидность.

В 2025 году минимальные пенсии по инвалидности бывшим военнослужащим III группы должны быть:

лицам с инвалидностью войны – 9 478 гривен ;

; лицам с инвалидностью, связанной с прохождением военной службы – 5 023 гривен.

Если с учетом всех надбавок размер выплаты не соответствует определенной сумме, таким получателям назначают ежемесячную адресную доплату.