Военный сбор: сумма поступлений почти в четыре раза превысила предыдущий год
- С января по май 2025 года поступления военного сбора составили более 61,6 миллиарда гривен, что почти в четыре раза больше, чем за аналогичный период 2024 года.
- ФОПы, наемные работники, военнослужащие и работники различных служб платят налоги от 1% до 10% от дохода или заработной платы в зависимости от категории.
С января по май 2025 года налогоплательщики уплатили более 61,6 миллиарда гривен военного сбора в бюджет. Это почти в четыре раза (на 45,2 миллиарда гривен) больше поступлений за аналогичный период прошлого года.
Уплата военного сбора в 2025 году
За январь-май 2024 года уплатили 16,4 миллиарда гривен, пишет 24 Канал со ссылкой на Государственную налоговую службу.
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Причины роста:
- повышение с 1 декабря 2024 года размера ставки военного сбора до 5 %;
- сознательная позиция плательщиков, которые своевременно платят налоги.
Больше всего уплатили:
- Киев – 20,1 миллиарда гривен,
- Днепропетровская область – 7,7 1 миллиарда гривен,
- Львовская область – 4,7 миллиарда гривен,
- Харьковская область – 3,9 миллиарда гривен.
Украинцам в частности напомнили, что все категории налогоплательщиков должны платить военный сбор. Например ФЛП первой, второй и четвертой групп – 10 % от минимальной заплаты, установленной на 1 января отчетного года.
Плательщики единого налога третьей группы (кроме е-резидентов) – 1 % от полученного дохода ежеквартально,
– добавили в ГНС.
Предприниматели на общей системе налогообложения должны уплачивать 5 % от чистого годового налогооблагаемого дохода. В то же время с наемных работников взимается 5 % от начисленной заработной платы.
Важно! Военнослужащие и работники ВСУ, СБУ, Службы внешней разведки Украины, ГУР, Нацгвардии, Госпогранслужбы, Управления государственной охраны Украины, Госспецсвязи, Государственной специальной службы транспорта Украины – 1,5 % с дохода денежного обеспечения, наград и т. п.