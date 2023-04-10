Не только военным: кому вернули 30 тысяч доплаты

Верховная рада 10 апреля вернула всем военным доплату в 30 тысяч гривен. Хотя еще в феврале эти прибавки были отменены. Как отмечается, ради справедливости и экономии. Впрочем, есть нюансы относительно сегодняшнего решения.

Напомним, что решение правительства об отмене доплат возмутило население. Следовательно, уже в марте была обнародована петиция о возвращении средств военным независимо от их места пребывания.

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Почему отмена доплат была не лучшей идеей

В комментарии 24 Каналу юрист Александр Золотухин объяснил, после того, как отменили доплаты в 30 тысяч гривен, мотивация бойцов уменьшилась.

Бойцам для того, чтобы нести службу в сверхсложных условиях, нужна мотивация. Ее стало меньше, ведь на голые выплаты они даже не могут полностью обеспечить свои находящиеся в тылу семьи.

– добавляет Золотухин.

С февраля 2023 года по новым правилам военнослужащие имеют право на дополнительное вознаграждение в размере 100 тысяч гривен, если они непосредственно участвуют в боевых действиях и находятся на передовой линии. А на второй линии – уже 30 тысяч гривен.

если они непосредственно участвуют в боевых действиях и находятся на передовой линии. А на второй линии – уже 30 тысяч гривен. Доплата в 50 тысяч гривен предполагала, что военный должен нести службу в составе определенного управления, в том числе вне зоны ведения боевых действий.

Однако военный может, например, проходить службу в Киеве, но при этом получать дополнительное вознаграждение в размере 50 тысяч гривен. В этот момент другие военные могут быть значительно ближе к фронту и при этом получать только базовую заработную плату,

– объясняет юрист.

Больше дискуссий было вокруг выплат в 30 тысяч гривен. Ведь их могли получить недавно только те бойцы, которые проходили службу на территориях, которые включены в районы ведения боевых действий.

Сейчас по решению правительства возврат доплат в 30 тысяч гривен коснется не только военных, но и лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты и полицейских.

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Доплаты вернули, но не все так однозначно

За словами нардепа Ярослава Железняка, после того, как было принято решение о возвращении всем военным доплаты в 30 тысяч гривен, некоторым сократят зарплаты. Об этом говорится в поправке к законопроекту.

Следовательно, возврат надбавок защитникам состоится путем экономиидо 10 минимальных зарплат.

Кроме того, нардеп добавляет, что для того, чтобы возврат надбавок сработал, нужно, скорее всего, нужно менять бюджет. А экономия сокращения до 10 минзарплат может не сработать, ведь каждый день Украина тратит на выплаты военным 2,7 миллиарда гривен.

Даже на 2% от запланированных расходов не хватит,

– написал Железняк.

Именно поэтому, по его мнению, решение правительства о возвращении доплат военным лучше пока называть "ограничением заработной платы работников, служебных и должностных лиц бюджетных учреждений/ДП".