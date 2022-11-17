Украина получит на этой неделе помощь от ЕС: на какую сумму рассчитывают
Источник:Интерфакс-Украина
Об очередном транше от Европы сообщил исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис. Обещанные средства Украина получит из пакета макрофинансовой помощи в 9 миллиардов евро на 2022 год.
Сколько получит Украина
По словам Валдиса Домбровскиса, Украина получит 2,5 миллиарда евро от ЕС на следующей неделе. Средства поступят из пакета в 9 миллиардов евро, обещанного Еврокомиссией в мае-конце июня 2022 года.
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Кроме того, следующий транш в 500 миллионов евро наше государство получит в декабре.
Мы уже выплатили 3 миллиарда евро. Еще 2,5 миллиарда будут на следующей неделе и еще 0,5 миллиарда евро — в декабре,
– заявил Валдис Домбровскис.
Будет ли еще помощь
Как сообщил вице-президент Еврокомиссии, еще 3 миллиарда евро будут включены в пакет кредитной помощи Украине на 18 миллиардов евро в 2023 году.
Относительно оставшихся 3 млрд евро решения этого года были приняты на разовой основе, и, соответственно, поток финансирования не был вполне предсказуемым. Поэтому в каком-то смысле они были учтены в нашем предложении на 18 млрд евро,
- добавил Домбровскис.
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Не строим иллюзий
В интервью 24 каналу Даниил Гетманцев, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, подчеркнул, что у Украины пока нет 100% гарантий или обязательств, на которые мы можем рассчитывать.
Определенные политические изменения, изменение конъюнктуры или экономической ситуации могут повлиять на выделение нам средств. Поэтому мы не должны находиться в иллюзиях, что у нас все хорошо и половина бюджета в 38 миллиардов уже обеспечена. Это не так. Но мы сделаем все, чтобы это было так,
– добавил собеседник.
Кроме того, собеседник добавил, что военные цели Украина вынуждена финансировать за счет собственных доходов. Гетманцев подчеркнул, что выделенные средства идут на социалку и на другие программы.Партнеры предоставляют Украине собственное оружие или закупают его и передают. Но это не вопрос публичных финансов.