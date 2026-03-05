Россия повредила более 9 гигаватт мощностей: как Украина пережила самую сложную зиму

Несмотря на массированные обстрелы энергосистемы Украина смогла уже восстановить почти треть мощностей из 9 гигаватт поврежденной генерации. Однако стоит начать подготовку к следующей зиме сейчас.

Что известно о восстановлении энергосистемы после атак?

О том, как прошла зима 2025 – 2026 годов, говорится в сообщении Дениса Шмыгаля.

С октября 2025 года Россия начала обстреливать энергетику Украины. Атаками повредили более 9 гигаватт генерационных мощностей. Речь идет о ТЭС, ТЭЦ и ГЭС.

Заметьте! По состоянию на сейчас удалось восстановить 3,5 гигаватта генераций.

В частности министр энергетики сообщил, что удалось ввести почти 900 мегаватт распределенной генерации. Также Украина увеличила доступную пропускную способность импорта электричества с 1,7 гигаватта до 2,45 гигаватта.

В Фонд поддержки энергетики привлекли 691,45 миллиона евро. А энергетический портфель насчитывает уже 55 инвестиционных проектов на сумму около 1 триллиона гривен,

– отметил Шмыгаль относительно финансовой составляющей.

В то же время удалось сохранить льготную цену на электроэнергию и газ и усовершенствовать работу Хабов энергооборудования. Министр поблагодарил партнеров за 114 грузов оборудования весом 1713,2 тонны, которые получила Украина.

Наша задача – максимальное восстановление всего, что можно восстановить; максимальная защита энергетических объектов, строительство распределенной генерации и создание запасов ресурсов и оборудования,

– добавил Шмыгаль.

Известно, что сейчас уже идет подготовка к следующему отопительному сезону и зиме 2026 – 2027 годов.

Сколько денег нужно на восстановление энергетики?

Ранее на правительственном портале появилось сообщение с рассчитанной стоимостью восстановления энергетического сектора. Речь идет о сумме в 90,6 миллиарда долларов.

Из этих денег почти 80% (71 миллиард) – на модернизацию и восстановление генерации. Остальное нужно направить на:

6,4 миллиарда долларов – для теплового хозяйства;

5,2 миллиарда долларов – газотранспортная инфраструктура;

4,6 миллиарда долларов – нефтяная отрасль, включая переработку.

В то же время компания ДТЭК сообщала о потребности в 150 миллионов евро для восстановления 4 гигаватт генерации к следующей зиме. Однако известно, что половина суммы уже есть, это собственные ресурсы компании, остается найти еще 150 миллионов.

