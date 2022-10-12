ЕС совместно с ЕИБ помогут Украине в восстановлении энергетической инфраструктуры

Сегодня Европейский инвестиционный банк перечислил Украине дополнительные более полумиллиарда евро для восстановления инфраструктуры. В рамках пакета Экстренной поддержки от ЕИБ и Еврокомиссии Украина уже получила более миллиарда евро.

Денежная помощь на восстановление инфраструктуры

Премьер Денис Шмигаль рассказал, что 550 миллионов евро от ЕИБ помогут возместить затраты на ремонт поврежденных объектов энергетической инфраструктуры и поддержать стабильность украинской электросети. Также помощь будет направлена на восстановление муниципальных и базовых услуг населению в общинах.

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Денис Шмигаль Премьер-министр Украины Всего за два месяца в рамках пакета экстренной поддержки от ЕИБ и Еврокомиссии Украина получила 1,05 миллиарда евро. Еще 540 миллионов евро будут выплачены путем возобновления финансирования совместных проектов.

Также Шмигаль поблагодарил Европейский инвестиционный банк и Европейскую комиссию за последовательную поддержку Украины.

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Ситуация с электроэнергией в Украине: коротко

10 октября Россия осуществила массовый ракетный обстрел Украины, выпустив более 80 ракет. В результате пострадало большое количество электростанций и подстанций. Некоторые города были практически полностью обесточены. Жителей Киева, Чернигова, Черкасс и областей, а также в Житомире ждали так называемые веерные отключения из-за нехватки мощности и в связи с необходимыми ремонтными работами.

11 октября россияне повторно произвели обстрел инфраструктурных объектов: Ладыжинская ТЭС в Винницкой области, четыре подстанции во Леве.

Поэтому украинцев снова призвали в вечернее время, с 17:00 по 23:00, минимизировать использование энергоприборов. Ими попросили пользоваться ночью или в обеденное время дня.

Также в некоторых городах Украины населения будут ждать веерные отключения. Как это будет происходить в Киеве, раньше рассказывали здесь.

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