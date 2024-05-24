Каково состояние линии сейчас

На временно оккупированной Запорожской АЭС восстановлена линия питания "Днепровская". Благодаря этому, станция снова крепче объединена с энергетической системой Украины.

Читайте также В обменниках, в банках и на черном рынке: доллар существенно прибавил в цене за сутки

23 мая 2024 года в 16:50 отечественные энергетики смогли восстановить работу поврежденной внешней воздушной линии "Днепровская",

– говорится в сообщении Энергоатома.

Благодаря ремонту Запорожская АЭС и украинская энергосистема снова объединены двумя линиями электропередачи:

"Запорожская ТЭС – Ферросплавная", где напряжение составляет 330 киловатт;

"Днепровская" – 750 киловатт.

Как пояснили представители компании, нынешних мощностей достаточно для обеспечения стабильной работы ЗАЭС. Речь идет об удовлетворении внутренних потребностей станции.

Что происходит на ЗАЭС

После того как россияне оккупировали ЗАЭС, на станции произошло 8 полных блэкаутов. Еще одно отключение было частичным, в этот момент запустились аварийные дизель-генераторы и система безопасности. Нужно понимать, что, если отключаются эти устройства, наступит критическая аварийная ситуация.

Напомним! Вчера в 13:31 ЗАЭС продолжала питать\ только одна линия из-за аварийного отключения "Днепровской".