Який стан лінії зараз

На тимчасово окупованій Запорізькій АЕС відновлено лінію живлення "Дніпровська". Завдяки цьому, станція знову міцніше об'єднана з енергетичною системою України.

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23 травня 2024 року о 16:50 вітчизняні енергетики змогли відновити роботу пошкодженої зовнішньої повітряної лінії "Дніпровська",

– йдеться у повідомленні Енергоатому.

Завдяки ремонту Запорізька АЕС та українська енергосистема знову об'єднані двома лініями електропередачі:

"Запорізька ТЕС – Феросплавна", де напруга становить 330 кіловатів;

"Дніпровська" – 750 кіловатів.

Як пояснили представники компанії, теперішніх потужностей достатньо для забезпечення стабільної роботи ЗАЕС. Йдеться про задовільнення внутрішніх потреб станції.

Що відбувається на ЗАЕС

Після того як росіяни окупували ЗАЕС, на станції відбулося 8 повних блекаутів. Ще одне відключення було частковим, в цей момент запустилися аварійні дизель-генератори і система безпеки. Потрібно розуміти, що, якщо відключаються ці пристрої, настане критична аварійна ситуація.

Нагадаємо! Вчора о 13:31 ЗАЕС продовжувала живити лише одна лінія через аварійне відключення "Дніпровської".