Наши энергетики – герои, – эксперт о возобновлении электроснабжения после атаки России
Украинская энергетическая система недавно пережила массовый обстрел российскими ракетами. Тысячи домов остались без света. Как восстанавливали электроснабжение, читайте в материале.
Как восстанавливалось электроснабжение
В комментарии 24 каналу Максим Белявский, ведущий эксперт энергетических программ центра Разумкова, рассказал, что с технической точки зрения прерывания в электроснабжении даже при худшем сценарии не продлятся более 12 часов.
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Наиболее реалистичный сценарий в остановке в электроснабжении – это около 2 – 4 часов. Практика последних трех дней демонстрирует то, что наши энергетики – герои энергетического фронта, и они могут решить энергетические вопросы в кратчайшие сроки.
По словам эксперта:
- в городе Киев и Киевской области продолжительность остановки или прерывания энергоснабжения составляла не более 3 – 4 часов.
- наиболее сложная ситуация, которая была в части электроснабжения, наблюдалась во Львовской области. Несмотря на сложности, электричество было восстановлено не позднее чем через 12 часов.
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Повысят ли тарифы на свет и газ
Премьер-министр Украины Денис Шмигаль во время заседания рассказал, что правительство вместе с местными властями:
- накопили достаточное количество энергоресурсов,
- подготовили сети,
- закупили дополнительное оборудование,
- обеспечивают ремонт поврежденной инфраструктуры.
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Премьер подчеркнул, что тарифы не будут повышаться ни на газ, ни на электроэнергию.
Субсидии остаются и будут выплачиваться в полном объеме всем семьям, которые действительно в этом сегодня нуждаются,
– подчеркнул Шмигаль.