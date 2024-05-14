Что обсудила Украина с Аргентиной

Как стало известно, речь шла о создании совместных оборонных предприятий, закупку артиллерийских боеприпасов и пороха и об инвестициях в аргентинские компании, которые производят оружие.

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В том числе был затронут вопрос о систематических обстрелах Россией энергетической инфраструктуры Украины и возможностей для помощи в ее восстановлении со стороны Аргентины.

Юлия Свириденко Министр экономики Украины Мы подняли вопрос о систематических обстрелах Россией нашей энергетической инфраструктуры и возможностей для помощи в ее восстановлении со стороны Аргентины. Наши системы частично похожи, поэтому Аргентина может помочь Украине некоторыми запчастями.

Как сообщила Юлия Свириденко, украинская сторона пригласила аргентинские компании присоединиться к инвестиционным проектам в Украине в сфере сельского хозяйства. Особый акцент был сделан на необходимости оборудования для временного хранения зерна в силосных мешках.

Как следствие таких обстрелов, у нашей страны возникла потребность в оборудовании для временного хранения зерна, в частности, в силосных мешках, производством которых славится Аргентина. Поэтому мы пригласили аргентинские компании присоединиться к инвестиционным проектам в Украине в сфере сельского хозяйства. Также мы надеемся увеличить торговлю сельскохозяйственными товарами, включая экспорт украинских азотных удобрений в Аргентину,

– сказала Свириденко.

Дефицит в энергосистеме в результате обстрелов

Украинская энергосистема получила значительные повреждения. В Украине есть необходимость введения режима экономии электроэнергии. Речь идет как о промышленности, так и бытовых потребителей. Об этом сообщил замминистра энергетики Николай Колесник в эфир телемарафона, передает 24 Канал.

Импортируемой электроэнергии не хватает для закрытия потребностей украинских потребителей. По состоянию на сейчас, дефицит мощностей уже превысил 8 гигаватт. По словам замминистра, стоит ограничить использование навесной рекламы и уличного освещения, если оно не является критически необходимым.