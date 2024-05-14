Що обговорила Україна з Аргентиною

Як стало відомо, мова йшла про створення спільних оборонних підприємств, закупівлю артилерійських боєприпасів і пороху та про інвестиції в аргентинські компанії, які виробляють зброю.

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У тому числі було порушено питання про систематичні обстріли Росією енергетичної інфраструктури України та можливостей для допомоги у її відновлені з боку Аргентини.

Юлія Свириденко Міністр економіки України Ми порушили питання про систематичні обстріли Росією нашої енергетичної інфраструктури та можливостей для допомоги у її відновлені з боку Аргентини. Наші системи частково схожі, тому Аргентина може допомогти Україні деякими запчастинами.

Як повідомила Юлія Свириденко, українська сторона запросила аргентинські компанії приєднатися до інвестиційних проєктів в Україні у сфері сільського господарства. Особливий акцент було зроблено на потребі обладнання для тимчасового зберігання зерна у силосних мішках.

Як наслідок таких обстрілів, у нашої країни виникла потреба в обладнанні для тимчасового зберігання зерна, зокрема, в силосних мішках, виробництвом яких славиться Аргентина. Тому ми запросили аргентинські компанії долучитися до інвестиційних проєктів в Україні у сфері сільського господарства. Також ми сподіваємося збільшити торгівлю сільськогосподарськими товарами, включаючи експорт українських азотних добрив до Аргентини,

– сказала Свириденко.

Дефіцит у енергосистемі внаслідок обстрілів

Українська енергосистема зазнала значних пошкоджень. В Україні є необхідності введення режиму економії електроенергії. Йдеться як про промисловість, так і побутових споживачів. Про це повідомив замміністра енергетики Микола Колісник в ефір телемарафону, передає 24 Канал.

Імпортованої електроенергії не вистачає для закриття потреб українських споживачів. Станом на тепер, дефіцит потужностей уже перевищив 8 гігаватів. За словами замміністра, варто обмежити використання навісної реклами та вуличного освітлення, якщо воно не є критично необхідним.