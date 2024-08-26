Каким будет размер военного сбора с 1 сентября

Украинцам вскоре стоит ожидать повышения налогов, в частности увеличения военного сбора. Планы по увеличению военного сбора для ФЛП останутся неизменными.

Как изменится размер военного сбора

Для физических лиц он вырастет с 1,5% до 5%, а для ФЛП III группы составит 1% от дохода. Другие группы будут платить 5% от суммы, рассчитанной из двух минимальных зарплат в месяц.

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По словам министра финансов Сергея Марченко, сейчас преимущественно только государственный сектор выплачивает "белые" зарплаты с официальным удержанием налогов.

В то же время значительная часть граждан избегает уплаты НДФЛ, военного сбора и ЕСВ, отдавая предпочтение оптимизации через минимальные зарплаты или ФЛП.

Сергей Марченко Министр финансов Украины У нас из официально устроенных 70% – это государственный сектор, где нельзя скрыть свою заработную плату, но от всех работающих в стране доля госсектора не является значительной. Именно поэтому расширение базы налогообложения военным сбором – правильный шаг, чтобы каждый гражданин Украины, который работает, имел возможность сделать свой вклад в поддержку Вооруженных сил.

По мнению министра, повышение ставки военного сбора с 1,5% до 5% для зарплат украинцев, а также его расширение на юридических лиц (1% от оборота) и отдельные операции физических лиц (от 5% до 30%) является справедливой мерой во время войны для финансирования Сил обороны.

Для кого вырастет военный сбор

Пересмотр военного сбора и некоторые другие меры позволят привлечь дополнительные 121,8 млрд грн для сектора безопасности и обороны, включая следующие шаги:

Повышение ставки военного сбора для физических лиц с 1,5% до 5%.

Введение военного сбора для юридических лиц на общей и упрощенной системе налогообложения в размере 1% от дохода.

Введение военного сбора для физических лиц-предпринимателей: 5% от двух минимальных зарплат для 1, 2 и 4 групп, и 1% от дохода для 3 группы.

Кроме того, будет введение военного сбора на отдельные операции: