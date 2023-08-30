Почему украинцы выбирают работу за границей

В настоящее время значительное количество украинцев находится за границей. На это оказали влияние не только военные действия, но и экономическая ситуация в Украине. О том как правительство планирует возвращать работников домой, рассказала 24 Канала министр Юлия Свириденко.

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Юлия Свириденко Первый вице-премьер-министр Украины – Министр экономика Украины Сейчас готовим законопроект, предусматривающий внедрение программы экономической реинтеграции украинцев, длительно работавших за рубежом. Должны наработать механизмы, которые будут стимулировать людей возвращаться, инвестировать заработанные за границей средства в национальную экономику, развивать малое предпринимательство.

Министр говорит, что законопроект предлагает ввести систему стимулирования украинцев, которые работали за границей и вернулись или хотят вернуться в Украину.

Среди них – инструменты для начала или развития предпринимательской деятельности посредством оказания помощи. Документ уже разработан и проходит процедуру внутреннего согласования в Министерстве экономики Украины.

Нам важно уже сейчас, не дожидаясь завершения войны, создавать условия для возвращения ветеранов. Я уверена, что благодаря силе духа и смелости Украина освободит все оккупированные территории, а после этого ждет грандиозное восстановление страны – современной, комфортной, человекоцентрической.

– отмечает Свириденко

Действия правительства должны быть направлены на обеспечение безопасности и возрождение украинской индустрии.

Свириденко отмечает, что уже сейчас в Министерстве экономики готовят программы для возвращения работников и создания лучших условий для жизнедеятельности участников боевых действий.