Чому українці обирають роботу за кордоном
У теперішній час значна кількість українців перебуває за кордоном. На це вплинули не тільки військові дії, а й економічна ситуація в Україні. Про те як уряд планує повертати заробітчан додому, розповіла 24 Каналу міністерка Юлія Свириденко.
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Зараз готуємо законопроєкт, який передбачає запровадження програми економічної реінтеграції українців, які тривалий час працювали за кордоном. Маємо напрацювати механізми, які стимулюватимуть людей повертатися, інвестувати зароблені за кордоном кошти у національну економіку, розвивати мале підприємництво.
Міністерка каже, що законопроєкт пропонує запровадити систему стимулювання українців, які працювали за кордоном та повернулися або хочуть повернутися в Україну.
Серед них – інструменти для започаткування чи розвитку підприємницької діяльності через надання допомоги. Документ вже розроблений та проходить процедуру внутрішнього погодження в Міністерстві економіки України.
Нам важливо вже зараз, не чекаючи завершення війни, створювати умови для повернення ветеранів. Я впевнена, що завдяки силі духу та сміливості Україна звільнить усі окуповані території, а після цього нас чекає грандіозна відбудова країни – сучасної, комфортної, людиноцентричної,
– наголошує Свириденко
Дії уряду мають бути спрямовані на забезпечення безпеки та відродження української промисловості.
Свириденко наголошує, що уже зараз у Міністерстві економіки готують програми для повернення заробітчан та створення найкращих умов для життєдіяльності учасників бойових дій.