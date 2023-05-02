30 тысяч для военных: почему вырастет дефицит бюджета

По словам представителя Международного валютного фонда (МВФ) в Украине Ваграма Степаняна, возврат всем военным выплатам в размере 30 тысяч гривен спровоцирует рост бюджетного дефицита в 2023 году.

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Принятие такого законопроекта не определяет источники финансирования дополнительных расходов, а именно более 4 миллиардов долларов.

Поиск ресурсов такого масштаба, вероятно, будет предусматривать резкие краткосрочные налоговые меры или существенные заимствования на внутреннем финансовом рынке, однако такие меры практически невозможны без негативного влияния на экономику и финансовый рынок,

– рассказал Ваграм Степанян.

Кроме того, представитель добавил, что любые ссуды на такие расходы могут поставить под угрозу устойчивость долга Украины.

Это очень важно, чтобы правительство контролировало любые изменения в бюджет. Риск принятия абсолютно не просчитанных популистских решений чрезвычайно высок. Так называемый возврат выплат – это не об интересах армии, это шаги, которые делают нас более уязвимыми,

– еще раньше сказал министр финансов Сергей Марченко.

А глава НБУ Андрей Пышный заявил, что принятие проекта о возвращении "не дает положительной коннотации в наших разговорах с международными партнерами". Вдобавок, это повлияет на договоренности, взятые в рамках меморандума с МВФ.

Как сейчас начисляются денежные вознаграждения защитникам

В Генштабе ВСУ объяснили, что выплаты военным выплачиваются в зависимости от районов боевых действий и сложности задач:

Защитники, находящиеся непосредственно на передовой, получают по 100 тысяч гривен;

Защитники, выполняющие задачи в районах боевых действий, но не участвующие в боях с врагом, а также находящиеся на боевом дежурстве и участвующие в отражении воздушных нападений противника – по 30 тысяч гривен.

Если военнослужащие находятся вне зоны боевых действий в тылу, то дополнительные боевые выплаты им не начисляются. В то же время с 1 февраля 2023 года всем военнослужащим минимальный размер денежного довольствия был повышен до 20,1 тысячи гривен,

– сообщили в Генштабе.

Обратите внимание, что расходы госбюджета на денежное содержание военнослужащих снизились в марте до 67,3 миллиарда гривен. В феврале общая сумма составляла 76,9 миллиарда гривен, а в январе 71,8 миллиарда гривен.