Новый проект для ВПЛ

Деньги на эти услуги будут выделяться в зависимости от потребностей каждого человека, чтобы они могли получить помощь там, где им удобно, передает 24 Канал.

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Это позволит людям, которые вынуждены были покинуть свои дома из-за боевых действий, оставаться активными в обществе, строить новые связи и самостоятельно принимать решения о своей жизни.

Для получения этих услуг нужно подать заявку в местные органы власти. Если человек не может сделать это самостоятельно, ему поможет социальный работник.

Обратите внимание! Эти услуги будут финансироваться из государственного бюджета по принципу "деньги ходят за человеком". Это означает, что человек получает средства на банковскую карточку, которыми самостоятельно рассчитывается за полученные услуги.

Как получить услугу

Чтобы получить эти услуги, нужно подать заявление в орган местного самоуправления. Если человек не может сделать это самостоятельно, ему поможет социальный менеджер. После заключения договора с поставщиком услуг, человек начинает их получать, а средства для оплаты предоставляются Фондом социальной защиты лиц с инвалидностью.

Органы местной власти должны определить ответственных лиц для реализации проекта и оценить потребности тех, кто нуждается в этих услугах.

Обратите внимание! Фонд социальной защиты лиц с инвалидностью отвечает за формирование списка поставщиков услуг и перечисление средств. Таким образом, независимо от места жительства, люди, которые нуждаются в помощи, получат ее, и эти услуги будут оплачены из государственного бюджета.

Общинам необходимо развить инфраструктуру, чтобы создать жилищные условия по новым стандартам, где не более 30 человек будут проживать в одном месте с надлежащим уровнем поддержки, вместо крупных учреждений, где находятся сотни людей.

Какова цель проекта

Минсоцполитики будет обращать внимание международных партнеров на этот проект, чтобы они могли помочь в создании соответствующего жилья.

Экспериментальный проект имеет следующие цели:

Привлечение как коммунальных, так и частных поставщиков к предоставлению социальных услуг;

Обеспечение социальных услуг стационарного ухода и поддержанного проживания для ВПЛ пожилого возраста и лиц с инвалидностью, которые потеряли жилье или проживают в зонах боевых действий;

Предоставление возможности ВПЛ пожилого возраста и лицам с инвалидностью самостоятельно выбирать поставщиков социальных услуг и рассчитываться за них;

Обеспечение предоставления услуг в соответствии с договором и индивидуальным планом.

Обратите внимание! Финансирование услуг стационарного ухода и поддержанного проживания будет осуществляться за государственный счет. В 2024 году на предоставление услуг более 2300 людям предусмотрено более 366,8 миллиона гривен в государственном бюджете.