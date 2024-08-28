Новий проєкт для ВПО

Гроші на ці послуги будуть виділятися залежно від потреб кожної людини, щоб вони могли отримати допомогу там, де їм зручно, передає 24 Канал.

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Це дозволить людям, які змушені були покинути свої домівки через бойові дії, залишатися активними в громаді, будувати нові зв’язки та самостійно ухвалювати рішення про своє життя.

Для отримання цих послуг потрібно подати заявку до місцевих органів влади. Якщо людина не може зробити це самостійно, їй допоможе соціальний працівник.

Зауважте! Ці послуги фінансуватимуться з державного бюджету за принципом "гроші ходять за людиною". Це означає, що людина отримує кошти на банківську картку, якими самостійно розраховується за отримані послуги.

Як отримати послугу

Щоб отримати ці послуги, потрібно подати заяву до органу місцевого самоврядування. Якщо людина не може зробити це самостійно, їй допоможе соціальний менеджер. Після укладання договору з надавачем послуг, людина починає їх отримувати, а кошти для оплати надаються Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю.

Органи місцевої влади мають визначити відповідальних осіб для реалізації проєкту та оцінити потреби тих, хто потребує цих послуг.

Зауважте! Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю відповідає за формування списку надавачів послуг та перерахування коштів. Таким чином, незалежно від місця проживання, люди, які потребують допомоги, отримають її, і ці послуги будуть оплачені з державного бюджету.

Громадам необхідно розвинути інфраструктуру, щоб створити житлові умови за новими стандартами, де не більше 30 людей проживатимуть в одному місці з належним рівнем підтримки, замість великих установ, де перебувають сотні людей.

Яка мета проєкту

Мінсоцполітики буде звертати увагу міжнародних партнерів на цей проєкт, щоб вони могли допомогти у створенні відповідного житла.

Експериментальний проєкт має такі цілі:

Залучення як комунальних, так і приватних надавачів до надання соціальних послуг;

Забезпечення соціальних послуг стаціонарного догляду та підтриманого проживання для ВПО похилого віку та осіб з інвалідністю, які втратили житло або проживають у зонах бойових дій;

Надання можливості ВПО похилого віку та особам з інвалідністю самостійно обирати надавачів соціальних послуг та розраховуватися за них;

Забезпечення надання послуг відповідно до договору та індивідуального плану.

Зауважте! Фінансування послуг стаціонарного догляду та підтриманого проживання буде здійснюватися за державний кошт. У 2024 році на надання послуг понад 2300 людям передбачено більше 366,8 мільйона гривень у державному бюджеті.