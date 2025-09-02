Путин предложил Фицо перекрыть Украине поставки энергоносителей из Европы
- Путин предложил Фицо ограничить поставки Украине электричества и газа реверсом из Европы, чтобы заставить Киев прекратить атаки по российской энергетике.
- Премьер-министр Словакии планирует встречу с Зеленским, чтобы обсудить вопрос о подобных украинских ударах.
Во вторник, 2 сентября, Владимир Путин и Роберт Фицо провели переговоры в Пекине. На них российский диктатор предложил словацкому премьеру ограничить для Украины поставки электричества и газа реверсом из Европы.
Об этом сообщают пропагандистские СМИ, передает 24 Канал. Сначала политики имели открытую часть переговоров, а позже общались с глазу на глаз.
Что Путин предложил Фицо?
На встрече с Фицо в Китае российский президент предложил, как заставить Киев перестать бить по энергетической инфраструктуре, ведущей на Запад.
По словам Путина, пытаясь навредить России, Украина якобы вредит и партнерам страны-агрессора.
Украина получает значительный объем энергоресурсов через своих соседей в Восточной Европе. Закройте им (украинцам – 24 Канал) поставки газа по реверсу, закройте им поставки электроэнергии, и они сразу поймут, что есть какие-то границы их поведения в области нарушения чужих интересов,
– сказал диктатор.
Напомним, кроме переговоров с главой Кремля, премьер-министр Словакии в течение недели 1 – 7 сентября планирует также встречу с Владимиром Зеленским. На ней он пообещал поднять вопрос об украинских ударах по российской энергетике.
Встреча Путина и Фицо: главное о событии
- Премьер Словакии предположил, что его раскритикуют за встречу с Путиным. Но Фицо готов использовать ее для "передачи послания" от России в ЕС.
- Путин заявил, что Москва "долго терпела" и не отвечала на украинские атаки на энергетическую инфраструктуру, а потом начала это серьезно делать в ответ на удары по НПЗ.
- Фицо отметил, что Украина не сможет стать членом НАТО, но ее присоединение к ЕС Словакия поддержит.