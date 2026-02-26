Мирный прогноз не оправдался: как это ударит по темпам роста экономики Украины
- ЕБРР ухудшил прогноз роста ВВП Украины до 2,5% в 2026 году, однако мирное соглашение улучшило бы перспективы.
- Давить продолжают энергокризис, нехватка рабочей силы и слабое сельскохозяйственное производство.
Несмотря на войну Украина сохраняет макроэкономическую стабильность. Однако прогнозы по росту реального ВВП ухудшились.
Как растет украинский ВВП?
В 2026 году он увеличится на 2,5%, а уже в 2027 году – до 4%. Европейский банк реконструкции и развития опубликовал новый отчет.
В предыдущем отчете предусматривали прекращение огня и последствия послевоенного восстановления, что позволило говорить о росте на уровне 5% в 2026 году. Однако теперь прогнозы ухудшили – до 2,5%.
Хотя война продолжает наносить значительные человеческие и экономические потери, власть, бизнес и партнеры Украины продемонстрировали мощный потенциал для стабилизации экономики,
– говорится в документе.
Заключение мирного соглашения существенно улучшило бы перспективы. Однако дефицит электроэнергии, недостаток рабочей силы и слабость сельскохозяйственного производства продолжают давить.
Кроме того, чрезвычайно важной остается международная поддержка – большой бюджетный дефицит Украины полностью финансируют партнеры. Это обеспечивает бесперебойность предоставления госуслуг и финансирования обороны, а также способствует общей макроэкономической стабильности.
Напомним, Нацбанк также ухудшил прогнозы по росту реального ВВП в 2026 году – до 1,8%. Однако в дальнейшем ряд факторов, вероятно, будет способствовать ускорению экономического роста до около 3 – 4% в 2027 – 2028 годах.
Интересно! По данным ЕБРР, в прошлом году сначала реальный прирост ВВП был медленным, хотя уже к концу 2025 года он значительно ускорился до 3%, что дало годовой показатель в 2%.
Какого финансирования ожидает Украина?
Международный валютный фонд рассмотрит новую кредитную программу на 8,1 миллиарда долларов, поскольку Украина выполнила все предварительные условия. Финансирование планируют направить на покрытие главных потребностей госбюджета, сохранение макрофинансового равновесия и создание условий для привлечения дополнительной помощи от партнеров.
Кроме того, ЕС готовится к первому траншу кредита на 90 миллиардов евро даже несмотря на вето Венгрии. Украина обязана погасить основную сумму займа только после получения от России репараций, а проценты будут платить из европейского бюджета.