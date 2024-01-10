Каким будет ВВП Украины

В Мировом банке считают, что показатели Восточной Европы вернулись к положительной тенденции. Например, в 2023 году ВВП Украины вырос на 4,8%, а в этом году, вероятно, достигнет 3,2% и 6,5% – в следующем.

Читайте также Экономика России замедлит свой рост: прогноз Всемирного банка

Несмотря на это производство в Украине за прошлый год все равно было на 30% меньше, чем до войны.

Без значительной коррекции курса 2020-е годы станут десятилетием упущенных возможностей. Рост в ближайшей перспективе будет оставаться слабым, в результате чего многие развивающиеся страны, особенно самые бедные, застряли в ловушке: с парализующим уровнем долга и слабым доступом к пище для почти каждого третьего человека. Это помешает прогрессу во многих глобальных приоритетах. Возможности переломить ситуацию все еще существуют,

– прокомментировал Индермит Гилл, главный экономист группы Всемирного банка и старший вице-президент.

В ІІІ квартале 2023 года ВВП Украины вырос на 0,7% по сравнению с предыдущим кварталом и на 9,3% против июля – сентября 2022 года.

У НБУ тоже улучшили прогнозы на 2024 год с 2,9% до 4,9%. Но произошло по нескольким причинам:

более высокая адаптивность бизнеса и населения к военным условиям;

улучшение оценки урожаев;

расширение альтернативных путей экспорта;

более существенные объемы бюджетных расходов.

Прогнозы для глобального ВВП

Всемирный банк спрогнозировал, что в этом году глобальная экономика вырастет на 2,4%, а уже в 2025 году – 2,7%. Так произошло из-за сокращения инфляции и смягчения денежно-кредитной политики.

С одной стороны, мировая экономика находится в лучшем положении, чем годом ранее: риск глобальной рецессии снизился, во многом благодаря силе экономики США. Однако растущая геополитическая напряженность может создать новые краткосрочные опасности для мировой экономики,

– объяснили во Всемирном банке.

Это самые низкие темпы за последние 30 лет. Также ВВП развивающихся стран вырастет на 3,9% в этом году.