Яким буде ВВП України

У Світовому банку вважають, що показники Східної Європи повернулися до позитивної тенденції. Наприклад у 2023 році ВВП України зросло на 4,8%, а цього року, ймовірно, досягне 3,2% та 6,5% – наступного.

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Попри це виробництво в Україні за минулий рік все одно було на 30% меншим ніж до війни.

Без значної корекції курсу 2020-ті роки стануть десятиліттям втрачених можливостей. Зростання в найближчій перспективі залишатиметься слабким, унаслідок чого багато країн, що розвиваються, особливо найбідніші, застрягли в пастці: із паралізуючим рівнем боргу та слабким доступом до їжі для майже кожної третьої людини. Це завадить прогресу в багатьох глобальних пріоритетах. Можливості переломити ситуацію все ще існують,

– прокоментував Індерміт Гілл, головний економіст групи Світового банку та старший віцепрезидент.

У ІІІ кварталі 2023 року ВВП України зріс на 0,7% у порівнянні з попереднім кварталом та на 9,3% проти липня – вересня 2022 року.

У НБУ теж покращили прогнози на 2024 рік з 2,9% до 4,9%. Та сталося з декількох причин:

вища адаптивність бізнесу та населення до воєнних умов;

покращення оцінки врожаїв;

розширення альтернативних шляхів експорту;

істотніші обсяги бюджетних видатків.

Прогнози для глобального ВВП

Світовий банк спрогнозував, що цього року глобальна економіка зросте на 2,4%, а вже у 2025 році – 2,7%. Так сталося через скорочення інфляції та пом'якшення грошово-кредитної політики.

З одного боку, світова економіка перебуває у кращому становищі, ніж рік тому: ризик глобальної рецесії знизився, багато в чому завдяки силі економіки США. Проте геополітична напруженість, що зростає, може створити нові короткострокові небезпеки для світової економіки,

– пояснили у Світовому банку.

Це найнижчі темпи за останні 30 років. Також ВВП країн, які розвиваються, зросте на 3,9% цього року.