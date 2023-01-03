Важные изменения для пенсионеров: кому придется работать до 65 лет

Ежегодно в Украине изменяются условия выхода на пенсию. Когда и кто может выйти на пенсию в 2023 году, рассказывает 24 Канал.

Пенсионный возраст в Украине – 60 лет. Но далеко не каждый украинец, достигнув этого возраста, может рассчитывать на пенсионные выплаты в этом году.

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Кто может выйти на пенсию

Чтобы выйти на пенсию в 60 лет необходимо иметь 30 лет страхового стажа. В прошлом году потребовалось 29 лет. Те, у кого недостаточно стажа, могут либо подождать, либо докупить стаж.

Выйти на пенсию в 63 года смогут украинцы со стажем в 20 лет. Если этого нет, то есть шанс отдохнуть от работы в 65 лет. Но только при наличии страхового стажа хотя бы 15 лет.

Что еще следует знать пенсионерам

В 2023 году минимальная пенсия осталась без изменений – на уровне 2093 гривны.

Однако уже в марте планируется индексация пенсий, которая должна возместить потери пенсионеров от инфляции за 2022 год. Ожидается, что она составит около 30%, но точная цифра станет известна ближе к февралю.

Кстати, пенсионеры имеют право на выплату сразу 6 пенсий вперед. Для этого нужно только написать заявление в ПФУ.

Страховой стаж можно купить. С 1 января один месяц стоит 2948 гривен (это ЕСВ, умноженный на коэффициент 2). Год страхового стажа обойдется в 35376 гривен.



Что изменилось для украинцев / Инфографика 24 канала