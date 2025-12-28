Не только пенсионерам: кому государство выплатит дополнительные 2 тысячи гривен
- Правительственная программа "Скрининг здоровья 40+" предоставляет целевую помощь в 2 000 гривен для украинцев в возрасте от 40 лет для профилактических медицинских обследований.
- Получить средства могут пользователи приложения "Дія" или с помощью специального счета в банке-партнере, а потратить их можно только на медицинский скрининг.
Государство предусмотрело дополнительную денежную выплату для отдельных украинцев. В то же время эти средства имеют целевое назначение и могут быть использованы только на определенную услугу.
Какая новая денежная помощь доступна украинцам?
Дополнительную денежную выплату от государства смогут получить не только пенсионеры, но и другие категории украинцев. Речь идет о целевой помощи в размере 2 000 гривен в рамках новой правительственной программы "Скрининг здоровья 40+", пишет 24 Канал со ссылкой на заявление премьер-министра Юлии Свириденко.
Программа направлена на граждан в возрасте от 40 лет, независимо от того, получают ли они пенсию, работают или еще не достигли пенсионного возраста. Главное условие проекта это соответствие возрастному критерию.
Сейчас мяч будто на стороне человека. Вот вам средства, выбирайте себе сервис и пройдите скрининг здоровья. Потому что нам важно, чтобы вы его прошли для раннего выявления возможных болезней,
– сказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.
Полученные средства предназначены для профилактического обследования, которое охватывает:
- оценку рисков сердечно-сосудистых заболеваний;
- выявление сахарного диабета второго типа;
- проверку состояния ментального здоровья.
Когда будет доступна выплата для проверки здоровья?
Право на выплату имеют все украинцы, которым исполнилось 40 лет. На 30-й день после дня рождения человек получит персональное приглашение в приложении "Дія".
Справочно: Эти средства не являются универсальной денежной помощью. Потратить их можно исключительно на прохождение медицинского скрининга.
После подтверждения участия 2 000 гривен зачислят на "Дія.Карту". А пройти сам скрининг можно в государственных, коммунальных или частных медучреждениях, соответствующих требованиям Минздрава и НСЗУ.
Место регистрации не имеет значения.
Как получить помощь на обследование, если нет "Дії"?
В то же время украинцы, которые не пользуются приложением "Дія", также могут получить выплату: для этого необходимо оформить пластиковую карту со специальным счетом в банке-партнере.
После чего следует обратиться в ближайший ЦНАП, где администраторы помогут подать заявку и привязать счет, на который будут зачислены средства.
Какие еще выплаты предусмотрены зимой для украинцев?
Зимой правительство предусмотрело ряд социальных выплат для украинцев, направленных на поддержку уязвимых категорий населения. Так, единовременная выплата в размере 6 500 гривен предназначена тем, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах и нуждается в дополнительной помощи для покрытия базовых потребностей.
Эти средства можно потратить на самое необходимое зимой: одежду, обувь, лекарства и витамины. Они призваны обеспечить минимальный уровень комфорта и безопасности для тех, кто в этом больше всего нуждается, и является дополнением к другим государственным программам поддержки.
Важно отметить, что получить выплату могут только граждане, которые находятся на территории Украины. Украинцы, находящиеся за рубежом или на временно оккупированных территориях, на нее не претендуют, даже если относятся к уязвимым категориям.