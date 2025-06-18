До 3 тысяч гривен: некоторые лица с инвалидностью получат выплаты в августе

Лицам, получившим инвалидность из-за войны, выплатят в августе средства. Также выплаты предоставят бывшим малолетним, узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, которых признали лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и тому подобное.

Денежные выплаты в августе

Деньги можно будет получить ко Дню Независимости, пишет 24 Канал со ссылкой на постановление Кабмина.

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Размер выплаты будет зависеть от группы инвалидности:

І группа – 3 100 гривен;

II группа – 2 900 гривен;

III группа – 2 700 гривен.

Кроме того, для участников боевых действий, пострадавших участников Революции Достоинства и бывших несовершеннолетних (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, а также детям, которые родились в указанных местах принудительного содержания их родителей предусматривается денежная помощь в размере 1 000 гривен.

Обратите внимание! Украинцам и украинкам, которые имеют особые заслуги перед Родиной, выплатят до 24 августа 3 100 гривен.

