Если человек имеет статус УБД, а в период военной службы по мобилизации получил ранение и был признан лицом с инвалидностью, но еще не успел подать в ПФУ удостоверение, то это может повлиять на размер выплат. В частности на сумму средств, предусмотренных правительством ко Дню Независимости Украины.

Что делать УБД, если он не предоставлял документы Пенсионному фонду?

Однако решение этой проблемы все же есть, передает 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд.

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Следует сразу отметить, что порядок осуществления разовой денежной выплаты ко Дню Независимости Украины утвержден постановлением Кабинета Министров Украины от 27 декабря 2023 года № 1396 "Некоторые вопросы социальной защиты лиц, имеющих особые трудовые заслуги перед Родиной, ветеранов войны и лиц, работающих в специальных условиях". Согласно пункту 4, денежная помощь выплачивается с учетом соответствующего статуса, если лицо приобрело его до 24 августа текущего года включительно.

В августе (вместе с пенсией), согласно действующему законодательству, такой человек получит 1 000 гривен как участник боевых действий. Такое разъяснение предоставляет Пенсионный фонд.

Однако после того, как человек предоставит в территориальный орган Пенсионного фонда Украины удостоверение лица с инвалидностью вследствие войны, то на основании обращения будет выплачена разница между суммой, что уже была выплачена как участнику боевых действий (речь идет о 1 000 гривен), и размером помощи, предусмотренной для лиц с инвалидностью вследствие войны соответствующей группы:

I группы - 3 100 гривен;

II группы - 2 900 гривен;

III группы - 2 700 гривен.

Обратите внимание! Для получения разницы в размере разовой денежной выплаты нужно обратиться в орган Пенсионного фонда Украины до ноября.