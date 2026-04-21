Дополнительные 3000 гривен: важная информация для ВПЛ с детьми

ВПЛ и сейчас могут получить специальную помощь от государства. Речь идет, в частности, о ежемесячных выплатах. Денежная помощь назначается только тем переселенцам, которые, как считается, в ней больше всего нуждаются.

Кто из ВПЛ может получить дополнительные 3000 гривен?

Выплата 3 000 гривен предоставляется несовершеннолетним ВПЛ, это устанавливается постановлением Кабмина от 18 марта 2026 года №390 "О внесении изменений в Порядок предоставления помощи на проживание внутренне перемещенным лицам".

Помощь на детей предоставляется:

независимо от доходов семьи;

но при условии, что семья соответствует критериям относительно имущественного состояния фактического места жительства и так далее.

Важно! Помощь 3 000 гривен предоставляется ежемесячно.

Претендовать на денежную помощь от государства могут те украинцы, которые переехали с территорий, где были или продолжаются боевые действия, с временно оккупированных общин и общин под блокадой. Этот перечень утверждает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий,

– говорится в сообщении на портале Дия.

Заметим, что помощь для ВПО пересматривается каждые 6 месяцев. После этого происходит ее автоматическое продление или отмена.

Такая помощь может перестать предоставляться, если семья перестает соответствовать определенным критериям. В частности, при увеличении совокупного дохода домохозяйства.

Обратите внимание! Чтобы получить выплату для ВПЛ на ребенка, нужно обратиться с соответствующим заявлением в ПФУ.

Что важно знать о помощи для ВПЛ сейчас?